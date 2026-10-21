Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2026 16:20

AB, Booking.com hakkında soruşturma başlattı

Avrupa Birliği (AB), çevrim içi seyahat ve konaklama rezervasyon platformu Booking.com hakkında, kullanıcıları dolandırıcılık ve siber suçlara karşı yeterince korumadığı gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.

AB, Booking.com hakkında soruşturma başlattı

AB Komisyonu, Booking.com’un Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edip etmediğini inceleyeceğini açıkladı.

Açıklamada, soruşturmanın platformdaki sahte ilanlar, kimlik avı dolandırıcılıkları ve reklam şeffaflığı gibi kritik alanlara odaklanacağı belirtildi.

Komisyonun açıklamasında, soruşturma kapsamında AB Komisyonunun mercek altına alacağı temel iddialar aktarıldı.

Buna göre, gerçekte var olmayan konaklama tesislerinin sisteme yüklenmesi ve sahte hesaplarla yapılan dolandırıcılıkların engellenmesinde Booking.com'un aldığı önlemlerin yeterliliği test edilecek. Rezervasyon ve konuk verilerinin paylaşımı sırasında ortaya çıkan siber riskler de incelenecek.

Platform içi mesajlaşma sisteminin, kişisel verilerin ele geçirilerek sahte ödeme talepleri gönderilmesini önleyecek nitelikte olup olmadığı değerlendirilecek.

Ayrıca platformda daha yüksek komisyon ödeyerek üst sıralara çıkarılan ilanların, kullanıcılara "reklam" olarak açıkça etiketlenip etiketlenmediği denetlenecek.

Açıklamada, Booking.com'un DSA kapsamında "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak sınıflandırıldığı hatırlatılarak, şirketin sistemik riskleri azaltma ve tüketicileri koruma konusundaki yasal sorumluluklarına dikkat çekildi.

Küresel cironun yüzde 6'sına kadar ceza riski

Büyük dijital platformları yasa dışı ve zararlı içeriklerle kararlı şekilde mücadele etmeye zorlayan DSA kuralları uyarınca, Booking.com'un ihlalinin tespit edilmesi durumunda küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar ağır bir para cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Komisyon, derinlemesine yürütülecek bu öncelikli soruşturma sürecinde bilgi talepleri, mülakatlar ve yerinde incelemeler yoluyla kanıt toplamaya devam edecek.

Bu süreçte Booking.com'dan taahhütler istenebileceği gibi geçici tedbir kararları da uygulanabilecek.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Hind Receb’i katleden İsrailli komutanın tutuklanması istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:33
Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi yakalandı
16:24
Rusya Letonya'ya protesto notası verdi
16:11
Yılmaz: Sorunların aşılmasıyla piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek
16:15
DMM, 'AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı' iddialarını yalanladı
16:45
Hind Receb’i katleden İsrailli komutanın tutuklanması istendi
16:05
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ