Açık 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 21.10.2026 13:14

Şahinin göç yolculuğu: 14 ülke, 6 bin kilometre

Iğdır'da uydu verici takılarak takibe alınan "Ender" isimli bozkır şahini, 148 günde 6 bin 41 kilometre yol kat ederek Etiyopya'ya ulaştı. Şahin, göç yolculuğunda 14 ülkeden geçerken Sahra Çölü'nü 13 saatlik kesintisiz uçuşla aştı.

Şahinin göç yolculuğu: 14 ülke, 6 bin kilometre

Iğdır'dan uydu vericiyle takibe alınan "Ender" isimli şahin, yaklaşık 5 ayda Asya'dan Afrika'ya 6 bin kilometre kanat çırptı.

KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'da kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

Aras Nehri'nin sularıyla beslenen Aras Kuş Cenneti'ndeki merkezde, bir yandan kuşlar halkalanıyor, bir yandan da kıtalar arası göçen bazı yırtıcı kuşlara uydu verici takılıyor.

KuzeyDoğa ekibi, bu yılın ilkbahar çalışmaları kapsamında, 14 Mayıs'ta ağlara takılan bir bozkır şahinine (Buteo buteo vulpinus) uydu verici takıp "Ender" ismi vererek aynı gün doğal ortamına saldı.

Yazı Rusya'da geçirdi

Takibe alınan Ender, kuzeye doğru göç yolculuğuna başladıktan sonra Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçip 18 Haziran'da Rusya'nın Mahaçkale şehrine yerleşti.

Yazı burada geçiren Ender, sonbaharın gelmesiyle 20 Eylül'de kışlama alanına doğru başladığı göç yolculuğunda 9 Ekim'de Etiyopya'ya ulaştı.

148 günlük takip boyunca Ender, 6 bin 41 kilometre yol kat etti.

Sahra Çölü'nü hiç durmadan 13 saatte geçti

En hızlı uçuşunda saatte 102 kilometre hıza ulaşan şahin, yolculuğunda en yüksek 4 bin 515 metreye çıktı.

Ender'in en ilgi çeken uçuşu ise Sahra Çölü üzerinde oldu. Çölü 6 günde geçen Ender, hiç mola vermeden 13 saat uçuş yapıp 478 kilometre kanat çırptı.

Asya'dan Afrika'ya kanat çırpan ve şu an Etiyopya'nın Oromia bölgesinde bulunan şahinin devamı ve dönüş yolculuğu da bilim insanlarınca izlenecek.

470 gram ağırlığındaki kuşa 6 gramlık verici takıldı

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi istasyon sorumlusu Gül Tutar, kuşun ilkbahardan beri anlık olarak izlendiğini söyledi.

Çalışma hakkında bilgi veren Tutar, "470 gram ağırlığında bir şahin yakalanmıştı. Ender isimli bu şahine 6 gramlık bir uydu vericisi yerleştirmiştik. Mayıs'ta göç yolculuğuna başlayan Ender, önce kuzeye Rusya'nın Mahaçkale şehrine doğru uçmaya başladı" dedi.

Kuşun 14 ülkeyi geçtiğini ve şu an kışlama alanına doğru gittiğini belirten Tutar, şunları kaydetti:

"Hazar Denizi civarında bir süre konaklayan şahin sonrasında Türkiye, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen, Eritre, Güney Sudan, Uganda'ya ve Etiyopya'ya ulaştı. Göç yolculuğunu takip ettiğimiz bu şahinin 5 ayda 14 ülkeyi geçtiğini gördük. Uydu vericisi sayesinde tüm göç yolculuğunu takip etmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri Paris'te vitrine çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Brüksel'deki öğrenci gösterilerinde polis şiddeti iddialarına ilişkin 26 şikayet
13:29
Pakistan’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
13:40
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'dan dev savunma anlaşması
13:12
İran: Altyapımızı hedef alırlarsa Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebiliriz
13:04
Tanzanya'ya bir yılda ikinci demir yolu aracı ihracatı
13:06
Beton mikseriyle yola harç döken sürücüye 109 bin lira ceza
Selanik'ten Yozgat'a uzanan lezzet: Muhacir somunu
Selanik'ten Yozgat'a uzanan lezzet: Muhacir somunu
FOTO FOKUS
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ