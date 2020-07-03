Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de Levent Camii Temel Atma Töreni’nde "Kimsenin bizim ibadethanemize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmanın satır başları şöyle;

Levent Camisi'nin İstanbul'a, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum.

(Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama) Yangın şu anda kontrol altına alındı, can kaybının artmamasını umuyoruz.

Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur. Ülkemize yönelik ithamlar egemenlik haklarımıza saldırı anlamı taşımaktadır.

Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik hakkımıza saldırı anlamını taşımaktadır. Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların ve diğer dini inançlara mensup olanların da hakkını hukuku korumaya devam edeceğiz

Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların ve diğer dini inançlara mensup olanların da hakkını hukuku korumaya devam edeceğiz. Bu cami inşallah İstanbul'un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki camiye "Barbaros Hayrettin Paşa" adını verdiklerini açıkladı.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii

Salgın günlerinde sokaklarda yaşanan sakinlik nedeniyle hafriyat çalışmaları planlanandan daha hızlı tamamlanan caminin temel kazısından, çalışmaların başladığı 26 Şubat'tan bugüne, 150 bin metreküpten fazla hafriyat çıkarıldı.

Mimar Sinan'ın "kalfalık eseri" olarak tanımladığı Süleymaniye Camii'nden öykünerek tasarlanan cami ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak.

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanmış, 18 bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanan 7 bin metrekare oturum alanına sahip, engelsiz yaşam odaklı cami, 25 metre çapında kubbesi ve 4 minaresiyle hayat bulacak.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii, 5 bin 500 metrekare avlusu, kapalı otopark ve sosyal alanlarıyla gece gündüz yaşayan bir ibadet, kültür ve ilim merkezi olmak üzere vatandaşlara hizmet verecek. Cami, 4 bin metrekarelik el sanatları, ebru, hat, tezhip atölyeleri ile çok amaçlı salona ve 900 araçlık kapalı otoparka da sahip olacak.

Kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere de sahip. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlanan cami, olası depremde toplanma alanı olarak da kullanılabilecek.