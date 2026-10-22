Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2026 14:42

Nijerya'da en az 80 milyon çocuk kurşun zehirlenmesi riski altında

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refahtan Sorumlu Devlet Bakanı Iziaq Adekunle Salako, ülkede en az 80 milyon çocuğun kurşun zehirlenmesi riski altında bulunduğunu belirtti.

Nijerya'da en az 80 milyon çocuk kurşun zehirlenmesi riski altında

Salako, başkent Abuja'da "2026 Uluslararası Kurşun Zehirlenmesini Önleme Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kurşun zehirlenmesinin ciddi bir halk sağlığı ve çevre sorunu olduğunu ifade etti.

Nijerya'da en az 80 milyon çocuğun kurşun zehirlenmesi riski altında bulunduğunu aktaran Salako, çevresel ve mesleki kurşun maruziyetini önlemeye yönelik tedbirlerin artırılması çağrısında bulundu.

Bu yıl "Tespitten Önlemeye" temasıyla düzenlenen etkinliğin, kurşun maruziyetinin kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelik somut adımların hızlandırılması açısından önem taşıdığını belirten Salako, özellikle çocukların, doğurganlık çağındaki kadınların ve hamilelerin risk altında olduğunu vurguladı.

Salako, kurşunun başta beyin, böbrekler, kan ve sinir sistemi olmak üzere vücudun birçok sistemine zarar verebildiğini, belirgin belirtiler ortaya çıkmadan da kurşuna maruz kalınabileceğini kaydetti.

Kurşun zehirlenmesini önlemenin tedaviden daha etkili olduğunun altını çizen Salako, "Kurşun zehirlenmesiyle yalnızca tedavi yoluyla mücadele edemeyiz, mümkün olan her yerde maruziyeti önlemeliyiz." dedi.

UNICEF'ten 2040 hedefi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) danışmanı Sarah Ango da kurşun zehirlenmesini, çocukların sağlığı ve gelişimi açısından önlenebilir ancak çoğu zaman fark edilmesi güç bir tehdit olarak nitelendirdi.

UNICEF'in 2040 yılına kadar çocuklarda kurşun zehirlenmesini sona erdirmeyi hedeflediğini belirten Ango, kurumun Nijerya hükümetine gözetim sistemlerinin ve laboratuvar kapasitesinin güçlendirilmesi, risk iletişiminin geliştirilmesi ve politikaların uygulanması konularında destek verdiğini söyledi.

Resolve to Save Lives kuruluşunun başdanışmanı Okeoma Obasi ise kuruluşun hastalık ve risk izleme sistemleri, laboratuvar test kapasitesi, kanıta dayalı çalışmalar ve kamuoyu farkındalığının artırılması alanlarında destek sağladığını ifade etti.

Obasi, çocukları kurşun zehirlenmesinden korumada en etkili ve maliyet açısından en verimli yaklaşımın kurşuna maruziyeti önlemek olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Çocuk Nijerya Sinir Sistemi
Sıradaki Haber
Musk, gelecekte yapay zekanın kendi kendini kontrol edeceğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
Husilerin terör örgütleri listesine alınması AP'de onaylandı
15:09
Emine Erdoğan'dan İmam Buhari Türbesi'ne ziyaret
15:06
Macron: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
14:39
PHP kriziyle ilgili merak edilenler
14:38
Bakan Tekin: Okullardaki fiziki altyapımız ile OECD ortalamasının üzerine çıktık
14:35
KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak
"Sakin şehir" ünvanlı Şavşat sonbahar renkleriyle doğaseverlere masalsı görüntü sunuyor
"Sakin şehir" ünvanlı Şavşat sonbahar renkleriyle doğaseverlere masalsı görüntü sunuyor
FOTO FOKUS
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ