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İstanbul'da kültür merkezinde yangın
İstanbul'da Bayrampaşa Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
İstanbul Bayrampaşa'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: son dakika Bayrampaşa yangın kültür merkeziSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 14:51
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