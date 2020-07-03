Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te apartman yangını: 16 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.
Zeytinli Mahallesi'nde bulunan Zeytinli Konutları'nın 12 katlı C Bloğu'nun 8'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman üst katlarda da etkili oldu.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Çoğu çocuk dumandan etkilenen 16 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılanlardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
Etiketler: yangın şehitkamil GaziantepSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 14:28
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