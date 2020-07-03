TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde, Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Okçu idaresindeki cip, önünde seyreden Latif Okçular idaresindeki tıra arkadan çarptı. Cip, tırın dorsesinin altına girdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Kazada, sürücü Hüseyin Okçu ve Kamil Balay araçta sıkışarak hayatlarını kaybederken, aracın arka koltuğunda bulunan Asiye Türker ise ağır yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.