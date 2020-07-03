Haber Giriş: Kaynak: DHA
Cip tırın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde cip, önünde seyreden tıra çarptı. Dorsenin altına giren cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde, Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Okçu idaresindeki cip, önünde seyreden Latif Okçular idaresindeki tıra arkadan çarptı. Cip, tırın dorsesinin altına girdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Kazada, sürücü Hüseyin Okçu ve Kamil Balay araçta sıkışarak hayatlarını kaybederken, aracın arka koltuğunda bulunan Asiye Türker ise ağır yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Etiketler: Bolu Dağı TEM otoyoluSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 14:07
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