Açık 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 22.10.2026 18:42

Şehit ve gazi çocuklarına 609 milyon TL'lik eğitim desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocuklarına, harp-vazife malullerine ve çocuklarına yönelik 609 milyon liralık eğitim-öğretim yardımı ödemelerinin yarın yapılacağını açıkladı.

Şehit ve gazi çocuklarına 609 milyon TL'lik eğitim desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerine ve çocuklarına yönelik eğitim öğretim yardımı ödemelerinin 23 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirterek, 2026- 2027 eğitim öğretim döneminde 18 bin 441 öğrenciye 609 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımı ödemelerini 23 Ekim Cuma günü gerçekleştiriyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 18 bin 441 öğrencimize toplamda 609 milyon liralık ödeme yapacağız. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz, her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazi çocuklarına 609 milyon TL'lik eğitim desteği

ETİKETLER
Devlet Desteği Eğitim Şehit Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
Dijital Üniversite Platformu 16 modülde ücretsiz eğitime başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
Fon düzenlemelerini içeren kanun teklifi yasalaştı
19:28
İstanbul’a sel desteği 430 milyon liraya ulaştı
19:23
Başsavcı ve başsavcı vekilleri adli işlere de katılacak
19:22
Trump, İran'ın petrol fiyatlarını yükseltmek için "her şeyi" yaptığını savundu
19:02
Danimarka, Rusya'ya karşı caydırıcılığını artırmak için uzun menzilli füze alacak
18:52
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
Troya’da 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu
FOTO FOKUS
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ