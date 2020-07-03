Haber Giriş: Kaynak: AA
Sıcak hava asfaltı eritti
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması üzerine bazı bölgelerde asfalt eridi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir kara yolunun geliş ve gidiş güzergahında asfaltın erimesi nedeniyle bazı araçlar düşük hızda ilerledi.
Asfaltın eridiği bölgelerde yayalar yürümekte güçlük çekti.
İnsanlar asfalta yapışan ayakkabı ve terliklerini bırakmak zorunda kaldı.
Etiketler: sıcak hava asfaltSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 15:33
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