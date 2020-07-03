Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında saat 11.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bakanlar bölgede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, patlama bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca: 114 kişiden 92’si taburcu oldu

Bakan Soylu ve Koca, fabrikanın bulunduğu bölgeyi havadan da inceledi. Bakan Koca, "Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu, kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Bakan Koca akşam saatlerinde yaralıları ziyaret etmek için gittiği hastanede, "Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu, 22’sinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" dedi.



"İlk 12 saat dışarı çıkılmamalı"

Bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki vatandaşları da uyaran Bakan Koca, "Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" dedi.

Soylu: Soğutma çalışmaları bitince yangının nedeni araştırılacak

İçişleri Bakanı Soylu da "Hem soğutma çalışmaları hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde, elbetteki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiğine yönelik çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılacaktır. 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz. Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi" dedi.

"Mart ayında burayla ilgili bir denetim gerçekleştirildi"

Bakan Soylu ayrıca, "Mart ayında burayla ilgili bir denetim gerçekleştirildi, patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle. Özellikle patlayıcı, yanıcı maddelerin üretimini yapan yerlerle alakalı bu denetimlerimiz sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedürü vardır. Bu prosedür aksamaksızın devam eder" açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk: Ailelerin yanındayız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Çalışanlarımızın ailelerine tek tek ziyaretlere başladık. Sosyal yardımlarla, sosyal hizmetlerle yanlarındayız. 186 çalışanımızın ailelerine ulaşmaya devam ediyoruz." dedi.

Fabrikada 110 ton patlayıcı bulunuyor

TRT Haber yayınında açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrikada 110 ton patlayıcı madde bulunduğuna dikkat çekti.

En yakın yerleşim yeri 6-7 kilometre uzaklıkta

TRT Haber yayınında patlamaya ilişkin bilgi veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "8-10 km uzaklıktaki evlerin bile camları patladı. En yakın yerleşim yeri 6-7 kilometre uzaklıkta" dedi.

Havadan müdahale sürüyor



Yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Sakarya, Kocaeli, Düzce ve İstanbul itfaiye ekipleriyle Sakarya 112, Sakarya Jandarma, Türk Kızılay ve Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağı katılıyor.