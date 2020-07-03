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Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. Aramada altın kolye, 4 bronz sikke ile 2 tarihi yüzük ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesinde T.E'nin tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazılar yaptığı bilgisine ulaştı.
Zanlının evindeki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje, 2 metal detektör ve çok miktarda detektör parçası ele geçirildi. Şüpheli T.E. gözaltına alındı.
Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde de A.T. idaresindeki otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen altın kolye, 4 bronz sikke ile 2 tarihi yüzük ele geçirildi.
Operasyonda A.T, N.A, Y.E. ve B.E. gözaltına alındı.
Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı kırklareliSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 11:11
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