Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı. Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 ahır ile 1 evde hasar meydana geldi.

Sağanağın neden olduğu taşkın nedeniyle elektrik direkleri yıkıldı.