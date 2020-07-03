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Erzincan'da dere taştı, elektrik direkleri yıkıldı
Erzincan'da etkili olan sağanak nedeniyle Kurt Deresi taştı. Taşkın nedeniyle elektrik direkleri yıkıldı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı. Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 ahır ile 1 evde hasar meydana geldi.
Sağanağın neden olduğu taşkın nedeniyle elektrik direkleri yıkıldı.
Etiketler: taşkın sel sağanak kurt deresi erzincan elektrik direkleriSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 10:45
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