Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetim yaptı. Motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde sürücü ile yolcuların koruma başlığı kullanımı, araç plakalarının görünürlüğü, egzoz ve sürücü araç tescil belgeleri kontrol edildi.

İl genelinde toplam 58 bin 808 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. 19 bin 133 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereği para cezası uygulanırken, eksiklikleri bulunan bin 634 motosiklet trafikten men edildi.