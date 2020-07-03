İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda uyuşturucu ve iç güvenlik operasyonları ile ilgili son rakamları paylaştı.

çataklı'nın açıkladığı verilere göre uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 12 bin 376 operasyonda 17 bin 849 kişi gözaltına alındı, bin 489 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 6 ton 484 kilo esrar ele geçirildi. Bu rakam geçen aya göre ele geçirilen esrar miktarında yüzde 352 artışı ortaya koydu. 347 kilo da eroin, 17 milyon 28 bin 323 kök kenevir ele geçirildi. Yine operasyonlar yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ve farklı türlerde uyarıcı haplar ele geçirildi.

32 kişi kaçakçılıktan tutuklandı

Yine haziran ayında kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 440 operasyonda 2 bin 184 kişi gözaltına alındı. 32 kişi tutuklandı. 1 milyon 91 bin 730 paket kaçak sigara, 991 bin 223 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haziranda 24 kadın hayatını kaybetti

Aile içi şiddet haziran ayında da can aldı. Haziran ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yılık aynı ayına göre kadın cinayetlerinde yüzde 18 düşüş meydana geldi. 2020 yılının ilk 6 ayında ise hayatını kaybeden kadın sayısı 115 olup geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 34 azalış sağlandı.

3 bin 147 aranan şahıs yakalandı

Haziran ayında ülke genelinde, “huzurlu sokaklar uygulaması” ve “aranan şahısların yakalanması operasyonu” yapıldı. 535 bin 68 şüpheli kontrol edildi. 3 bin 147 aranan şahıs yakalandı. 148 bin 219 araç kontrol edildi. 63 bin 139 umuma açık yer denetlendi.

177 göçmen taciri tutuklandı

Yine haziran ayında bin 816’sı denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 900 düzensiz göçmen yakalandı, 242 organizatör gözaltına alındı ve 177’si tutuklandı. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı ise 403 bin 810 oldu.

Haziranda kazalar azaldı

Haziran ayında trafik kazalarındaki azalış dikkat çekti. 170 ölümlü trafik kazasında 208 kişi hayatını kaybetti. 13 bin 577 yaralanmalı trafik kazasında 21 bin 293 kişi yaralandı, 19 yaya olay yerinde hayatını kaybetti. 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde, ölümlü trafik kazası 882’den yüzde 13 azalışla 764’e, bu kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden sayısı bin 52’den yüzde 16 azalışla 879’a düştü.