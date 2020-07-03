Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da sahte para operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da sahte para operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Aramada, 11 bin 400 lira sahte para ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı iş yerlerine sahte para verildiği iddiaları üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 100 liralık banknotlar halinde toplam 11 bin 400 lira sahte para ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.T., M.E.T., M.D. ve B.Ş., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: sahte para operasyonu AdıyamanSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 14:45
Sıradaki Haber
Haziranda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz