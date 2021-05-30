Amasya’da etkili olan sağanağın ardından bazı köylerde sel ve heyelan meydana geldi.

Özellikle Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde aşırı yağış, beraberinde heyelanı getirdi.

Can kaybı ve yaralanan olmazken, tarlada zarar oluştu.

O an ise tarlasında çalışan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.