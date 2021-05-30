Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'da heyelan ağaçları yerinden söktü, o anlar kameraya yansıdı
[Fotoğraf: İHA]
Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde yoğun yağış heyelana sebep oldu. Ağaçları yerinden söken heyelan anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Amasya’da etkili olan sağanağın ardından bazı köylerde sel ve heyelan meydana geldi.
Özellikle Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde aşırı yağış, beraberinde heyelanı getirdi.
Can kaybı ve yaralanan olmazken, tarlada zarar oluştu.
O an ise tarlasında çalışan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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