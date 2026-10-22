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Türkiye
AA 22.10.2026 20:52

İstanbul merkezli yasa dışı "üreme hücresi" ticareti operasyonu: 8 tutuklama

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı "üreme hücresi" ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 8'i tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul merkezli yasa dışı "üreme hücresi" ticareti operasyonu: 8 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Organ ve doku ticareti" ile "2238 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan teknik takipler, MASAK verileri, kargo bilgileri, banka hareketleri, HTS analizleri, hava yolu uçuş bilgileri ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller uyarınca yapılan tespitler çerçevesinde, Türkiye’de bulunan donörlerden üreme hücresi temin etmek amacıyla donörlerin muayenesini yapan, bu hususta donörleri ilaç tedavisine başlatan, uygun hale getirilen yahut uygun halde bulunan donörlerin KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan ülkelerinde üreme hücrelerinin bağlantılı klinikler marifetiyle alınması adına yurt dışı çıkışlarını koordine eden, bu işlemler neticesinde üreme hücreleri temin edilen donörlere ödeme yaparak maddi menfaat temin eden, bu kapsamda maddi menfaat karşılığında organ ve doku satan şüphelilerden oluşan suç örgütü kapsamında toplam 53 şüpheli tespit edilmiş olup, şüphelilerin yakalanması amacıyla 19 Ekim 2026 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla illerinde icra edilen eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 36 şüpheli yakalanmıştır.

Yürütülen çalışmalar neticesinde 8 şüphelinin de yakalanmasıyla toplam 44 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.

Başsavcılığımızca 22 Ekim 2026 tarihinde ceza infaz kurumunda bulunan 1 şüpheli ile mevcutlu olarak hazır edilen 43 şüphelinin alınan ifadeleri neticesinde 1 şüpheli serbest bırakılmış, 8 şüpheli tutuklama talebiyle, ileri derece hastalığı nedeniyle hazır edilemeyen şüpheli de dahil olmak üzere 36 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan değerlendirme neticesinde 8 şüpheli tutuklanmış, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir."

Açıklamada, firari durumda bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm suç türlerinde olduğu gibi "vücut dokunulmazlığına karşı suçlarla" mücadele amacıyla yürütülen soruşturmaların titizlikle ve kararlılıkla süreceği bildirildi.

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