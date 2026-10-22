İran Meclis Başkanı Kalibaf ABD'ye seslendi: İran'la savaşın hiçbir faydası olmayacak

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Matrix" filminden bir görsel kullanarak yaptığı paylaşımda İran'la savaşın olası sonuçlarına dikkati çekti.

İran'la savaşın kendilerine fayda sağlayacağını düşünenlerin yanıldığını savunan Kalibaf, "borsaların çökmesinden savaş uçaklarının düşürülmesine, borçların artmasından enflasyonun yükselmesine ve hayatını kaybeden askerlerin sayısındaki artışa kadar en az 10 olumsuz sonuçla karşılaşılacağını" kaydetti.

"10 hapın tamamı kötü"

Kalibaf, bu sonuçların Amerikan toplumu açısından ağır olacağını belirterek ABD'lilerin böyle bir yolu seçmek zorunda olmadığını ancak bu yönde karar vermeleri halinde sonuçlarına katlanmaları gerekeceğini ifade etti.

ABD'lilere mevcut durumu sorgulama ve sonuçsuz bir çatışmadan uzak durma çağrısı yapan Kalibaf, "10 hapın tamamı kötü; kırmızı veya mavi yok, hepsi kapkara ve hiçbirini almak zorunda değilsiniz ancak alırsanız hepsini birden almış olacaksınız; üretilmiş matrisi kırıp çıkın." ifadelerini kullandı.