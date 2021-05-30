M.A. yönetimindeki pikap, Yeşimli köyü Gürlevik mezrası mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan H.A. olay yerinde hayatını kaybetti, S.A., E.A., K.K.A. ve Y.A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Zara Devlet Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.