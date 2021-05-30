Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta pikap devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Zara ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki pikap, Yeşimli köyü Gürlevik mezrası mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan H.A. olay yerinde hayatını kaybetti, S.A., E.A., K.K.A. ve Y.A. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Zara Devlet Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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