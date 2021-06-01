Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca saldırıya uğrayan doktoru ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İskender'in durumunun her gün iyiye gittiğini belirtti.
Bakan Koca, "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Çalışanları
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