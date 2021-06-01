Yapılan açıklamaya göre başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden yine 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca 37 bin 199 personelin de yer değiştirmeme taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.