Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.14'te gerçekleşti.

Yerin 14.37 kilometre derinliğinde olan deprem, Kadirli’nin yanı sıra kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.