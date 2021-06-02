Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA/TRT Haber
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.14'te gerçekleşti.
Yerin 14.37 kilometre derinliğinde olan deprem, Kadirli’nin yanı sıra kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.
Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
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