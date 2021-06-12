Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 11 Haziran 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için başsağlığı diledi.

"Kahraman silah arkadaşımız, 11 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Şehit ateşi Konya'ya düştü

23 yaşında şehit olan Akın'ın merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, yetkililer tarafından verildi.

Şehit askerin babaevine ve önündeki caddeye Türk bayrağı asıldı.

Akın ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü olan şehidin, bekar olduğu öğrenildi.