Meclis'te gurubu bulunan 5 partinin müsilaj (deniz salyası) sorunun araştırılması için verdiği 10 önerge birleştirilmişti. Ortak önerge Genel Kurul'da müzakere edildi.

Daha sonra yapılan oylama ile müsilaj araştırma komisyonu kurma önergesi kabul edildi.

Müsilaj tüm yönleriyle masaya yatırılacak

Önce komisyon için 19 üye seçilecek. Ardından komisyon 3 ay sürecek faaliyetlerine başlayacak. Uzmanlar ve akademisyenlerin görüşleri alınacak, müsilaj tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

Gerek görüldüğünde müsilajın yaşandığı denizlerde inceleme yapılacak.

Komisyon çalışmaları tamamlandığında, müsilaja karşı çözüm önerilerinin yer aldığı rapor hazırlanacak.

Karar Resmi Gazete'de

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gerek önlemlerin belirlenmesi için komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulması, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kararlaştırıldı.