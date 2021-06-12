Çevre kirliliği ile etkin mücadele her koşulda devam ediyor. Buna bağlı olarak Çevre Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhlaller tespit edilecek

Yönetmeliğe göre, ihbarlar anında değerlendirilecek, kara ve denizlerdeki kirlilik detaylı araştırılacak, başta Marmara'daki müsilaj olmak üzere çevre kirliliğine sebep olan tüm unsurların tespiti için ekipler sahada olacak.

Çevre kirliliği ile etkin mücadele için Çevre Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çevre kirliliğine sebep olan her türlü ihlal yakından takip edilecek. Kirliliğe sebep olanlara idari yaptırımlar uygulanacak. https://t.co/ku00B3mQ6q pic.twitter.com/CGxXb9QC3C — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 12, 2021

Atıklardan numuneler alınacak

Çevre Denetim Yönetmeliği ile denetim ekipleri gerekli görülen yerlerden numune alacak. Bu numuneler laboratuvarlarda incelenecek. İnceleme için gerekli hallerde fotoğraf, kamera, uydu görüntüleri de kullanılacak.

Ağır yaptırımlar uygulanacak

Çevreyi kirlettiği tespit edilen tesisler başta olmak üzere her türlü yapıya eksikliklerin giderilmesi için süre tanınacak. Bu sürede eksiklikleri gidermeyenler idari yaptırımlar, hatta faaliyet durdurma cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Gemirler de denetlenecek



Bir yandan Marmara'daki müsilajın nedenleri araştırılırken diğer yandan gemi kaynaklı kirlilik için de denetimler sıkı tutulacak. Gemi atıklarından numuneler alınarak kirliliğe sebep olup olmadığı araştırılacak. Zararlı atık tespit edilirse gemilere de idari ceza uygulanacak.

Çevre gönüllüleri ihbar edecek



Çevre Denetim Yönetmeliği'nde çevre gönüllülerine de yer verildi. Eğitim alan gönüllüler tüm ihlalleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirmekle görevli olacak. Bildirim kapsamında gerekli tüm adımlar hızla atılacak.