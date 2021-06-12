Koronavirüs aşılama programına yeni meslek grupları dahil edildi. Aşılama süreci hız kazandı.

Aşıda öncelikli gruplar arasına gıda sektöründen çalışanlar ile kafe ve restoran çalışanları da eklendi. Yaş sınırı olmaksızın kuaförler berberler ve avukatlar da aşı programına dahil edildi. Randevularını alanlar aşılarını olmaya başladı.

Aşılama gruplarına dahil edilen kafe ve restoran çalışanları da sıranın kendilerine gelmesinden memnun.

Aşılama programı genişliyor

Aşılamaya şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar, taksi ve dolmuş esnafı ile kargo çalışanları ile kuryeler de eklendi.

Onlar da bugünden itibaren aşı olabilecekler.

33 milyona yakın doz aşı yapıldı

Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 33 milyon doza yaklaştı.

Hafta başından itibaren de 40 yaş ve üzeri kişiler aşılanmaya başlanacak.

Bakan Koca'dan "aşı" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı sırası gelenlere önemli bir uyarısı vardı.

BioNTech aşı flakonunda bulunan 6 doz aşının 6 saat içinde kullanılmadığı takdirde israf olduğunu hatırlattı, "Randevunuzu aksatmayın" dedi.