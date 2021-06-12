Aşılama takvimi hızlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programına yeni eklenen meslek grupları ile aşı yapılan kişi sayısı da artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldığını açıkladı:

Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

6 bin 261 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.

Bazı sektör ve hizmet çalışanlarının aşılanmasına başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.

Ayrıca Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının yanı sıra kargo çalışanları ile kuryelerin bugünden (Cumartesi) itibaren COVID-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin girişimleri ile Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran yeşil pasaportlu ihracatçılar, COVID-19 mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi.

Sağlık Bakanlığı, inaktif yerli COVID-19 aşısının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonunun eklendiğini açıkladı.