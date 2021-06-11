Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 20:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırmızı bültenle aranan terörist tutuklandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı. Polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olan, kırmızı bültenle aranan terörist Hüseyin Karakuş emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Emniyet güçleri, kırmızı bültenle aranan TKP/ML terör örgütü üyesi Hüseyin Karakuş'un Muğla'nın Milas İlçesinde olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt adına pek çok silahlı ve illegal eyleme katıldığı tespit edilen terörist yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, teröristin, 1979'da polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtildi.
Terörist emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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