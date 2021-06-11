Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan 4'ü belediye binasına, biri de bankamatiğe isabet etti.

Olayda yaralanan olmazken şüpheli kaçmıştı.

Soylu'dan Bıyık'a geçmiş olsun mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından Bıyık'a saldırı düzenleyen kişinin yakalandığını duyurdu.

Soylu yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."