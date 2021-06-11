Marmara Denizi'nde büyük ölçüde kirliliğin yol açtığı deniz salyasının ileride Ege Denizi'nde de oluşmaması için temizlik ve koruma tedbirleri hız kesmeden devam ediyor.

Muğla'nın dünyaca ünlü koylarında dolaşan ve marinalara demirleyen tekneler, yatlar titizlikle denetleniyor. Sayısı 100 bini bulan teknelerin, atıklarını deniz yerine şehir kanalizasyon şebekesine aktarmaları için seçenekler mevcut.

Amaç denizleri temiz tutmak. Bu nedenle Ege denizinin dünyaca ünlü koylarına demirli teknelerin atıkları ya gezici teknelerle ya da sabit noktalarda toplanıp uygun şekilde bertaraf ediliyor.

Atıklar marinalarda toplanıyor

Marinalarda kurulu sabit atık toplama üniteleri, hareketli atık alım tekneleri, her teknenin atık tankını boşaltıyor.

Denetimler denizde de sürüyor

Atıklar geçici toplama noktalarında ayrıştırılıyor. Pis sularını veya çöpünü denize boşaltan teknelere ise astronomik miktarlarda ceza kesiliyor. Denetimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde de sürüyor.

İstatistikler deniz suyu kirliliğinin yüzde 98’inin karasal atıklardan kaynaklandığını gösteriyor. Bu sebeple Ege Denizi’nde dalgıçların açık denizden aldığı numunelerle deniz suyu kirliliği aralıksız kontrol ediliyor.

Denizdeki oksijen miktarı ölçülüyor

Şehrin kanalizasyon şebekesine giren ve arıtma tesislerinde arıtılan atık sular, açık denizdeki derin deşarj noktalarından denize bırakılıyor. Dalgıçların aldığı numuneler, yetkili laboratuvarlarda analiz ediliyor. Kirlilik oranı aranırken en çok sudaki oksijen miktarı ölçülüyor. Aynı ölçümler açık denizde de yapılıyor.

Haber: Duygu Tuncer

Kamera: Ali Güler