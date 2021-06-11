2005'te İstanbul Pendik'te yağmurlu havada aracıyla seyir halinde olan kişi, yol kenarındaki su birikintisi nedeniyle bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kaza tespit tutanağına göre yolun bakım ve onarımından sorumlu olan Karayolları Genel Müdürlüğü yüzde 75, sürücü ise yüzde 25 kusurlu bulundu.

Bunun üzerine başvurucular, maddi ve manevi tazminat davası açtı. Dava kapsamında alınan adli tıp raporunda kaza sonucu sürücüde yüzde 23, yanındaki yolcuda ise yüzde 32 beden gücü kaybı meydana geldiği tespiti yer aldı.

Araçtaki sürücü ile yolcu, yolun bakımının yapılmadığı gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme araçtakilere maddi tazminat ödenmesine, ancak manevi tazminat talebinin reddedilmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

Kazazedeler Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi "Olayda sürücü ve yolcunun beden gücü kaybına uğradığı açıktır, ikisi de manevi olarak yıpranmıştır" dedi.

Yüksek mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın ilgili idare mahkemesine gönderilmesine karar verdi.