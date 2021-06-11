Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 14:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Tekeli Köyü Mevkiinde yapılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay KABAKLIOĞLU/Tanyolu-1 operasyonu kapsamında mühimmat ve fişek bulundu.
Operasyonda, 3 adet Antitank Roketatar mühimmatı, 2 adet Roketatar Sevk Fişeği imha edildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: PKK/KCK Terörle Mücadele
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