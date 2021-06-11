Kocaeli'nde Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi’nde yürüyen bir kişi, bir anda koşarak kaldırımdaki aydınlatma direğine tekme attı.

Aynı kişi birkaç metre sonra da bir tekme daha atarak telefon panosunu devirdi.

O anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.