Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 14:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Telefon panosunu tekme atarak devirdi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaldırımda yürüyen kişinin aydınlatma direğine tekme atıp, telefon panosunu devirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nde Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi’nde yürüyen bir kişi, bir anda koşarak kaldırımdaki aydınlatma direğine tekme attı.
Aynı kişi birkaç metre sonra da bir tekme daha atarak telefon panosunu devirdi.
O anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kocaeli
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