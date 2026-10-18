Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açması sonucu 6 yaşındaki Misk Hazım ed-Delu isimli kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre ise, İsrail askerlerinin, Beyt Lahiye'nin batısındaki Tel Zeheb bölgesinde açtığı ateş sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Reşid caddesinde İsrail askerleri sivillerin toplandığı alanı bombaladı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, insansız hava aracıyla Gazze kentinin orta kesimindeki stadyum yakınlarında yayaları hedef aldı. Saldırıda birinin durumu ağır 3 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Balıkçılar Sendikası Komiteleri Birliği, İsrail güçlerinin Gazze kentinin açıklarında avlanan 2 Filistinli balıkçıyı ateş açarak yaraladığını duyurdu.

Han Yunus'un doğusunda ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 28 yaşındaki bir Filistinli genç kadın hayatını kaybetti.

Kentteki Nasır Sağlık Kompleksinde bulunan bir Filistinli de İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandı.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına yoğun ateş açtı. Han Yunus kentinin kuzeydoğu bölgeleri ise topçu ateşiyle hedef alındı.

Öte yandan İsrail askerlerinin Beyt Lahiye beldesinde iki gün önce düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 53 yaşındaki Osman Ayiş Sus'un da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun saldırıları, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar, bölgenin altyapısında da büyük yıkıma yol açtı.