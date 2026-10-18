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Dünya
AA 18.10.2026 12:10

Rusya'da yoğun İHA saldırılarında petrol terminali ve veri merkezi hedef alındı

Rus yetkililer, Ukrayna'nın St. Petersburg kenti ile Leningrad bölgesine yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini, saldırılarda petrol terminali ile teknoloji şirketi VK'ye ait veri merkezinin hedef alındığını bildirdi.

Rusya'da yoğun İHA saldırılarında petrol terminali ve veri merkezi hedef alındı

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, kente yönelik İHA saldırıları nedeniyle dört farklı bölgedeki sivil altyapı tesislerinde yangın çıktığını açıkladı.

Beglov, Petersburg Petrol Terminali'nin de İHA saldırısında hedef alındığını ve terminal sahasında yangın çıktığını belirterek, Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin yangınlara müdahalesinin sürdüğünü kaydetti.

Saldırılarda can kaybı yaşanmadığını aktaran Beglov, kentte mobil internet hizmetlerinde aksamalar olabileceği bilgisini paylaştı.

Rus teknoloji şirketi VK'den yapılan açıklamada da Leningrad bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırısına uğradığı doğrulanırken, şirketin dijital hizmetlerinin normal şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko ise bölge üzerinde 126 İHA'nın düşürüldüğünü, İHA parçalarının bazı konutlara, elektrik hatlarına ve araçlara zarar verdiğini bildirdi.

Saldırılar nedeniyle bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu.

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