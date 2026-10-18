Hindistan'da kamyon, kalabalığa daldı: 15 ölü

Hint basınındaki haberlere göre polis, bir kamyonun eyaletin Gwalior kentindeki Shitala Mata Tapınağı yakınında toplanan kalabalığa çarptığını açıkladı.

Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirten polis, kamyonun önce yoldaki tezgahlar ve ibadet için toplanan kişilere çarptığını, ardından tapınağın giriş kapısına çarparak duvarın bir bölümünün çökmesine neden olduğunu kaydetti.

Polis, soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

İlk incelemelere göre kazanın mekanik arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ve sürücünün aracın kontrolünü kaybettiği değerlendiriliyor.

Hindistan Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım yapılacağı ifade edildi.