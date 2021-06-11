Erzincan Gül-Celal Toraman Meslek Lisesi bünyesinde bin tavuk kapasiteli kümes kuruldu.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen proje, 600 bin liraya mal oldu.

"İleride çok büyük girişimler olacaktır"

Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Savaş Yılmaz, "Pandemi sürecini okulumuz fırsata çevirdi. DAP desteğiyle yapılan bu kanatlı hayvan atölyesi sayesinde... Öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra iş dünyasında çalışma imkanı bulacaklar. Belki de ilerleyen süreçte çok büyük girişimciler olacaklar" diye konuştu.

Öğrenciler, okulda ziraat mühendisleri eşliğinde teorik bilgilerini pratiğe döküyor.

Kümeste günlük 800 yumurta elde ediliyor. Satılan yumurtalar, okul ve öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılıyor.