Cihan ve Saruhan'ın Hasankeyf'ten getirdiği Türk bayrağını öperek teslim alan İçişleri Bakanı Soylu daha sonra çocuklarla makamında bir süre sohbet etti.

Bakan Soylu, "Evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler, Hasankeyf'te dokunan Türk bayrağımızı. Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah" ifadelerine yer verdi.

[Fotoğraf: AA]

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, çocukların Türk bayrağını öptüğü anların güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsünü de paylaştı, "Bayrak size çok yakışıyor" dedi.