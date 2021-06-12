Bakan Soylu, Türk bayrağını öpen çocukları makamında ağırladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki Türk bayrağını öpen çocuklar Hümeyra Cihan ve Mustafa Saruhan ile bir araya geldi.
Cihan ve Saruhan'ın Hasankeyf'ten getirdiği Türk bayrağını öperek teslim alan İçişleri Bakanı Soylu daha sonra çocuklarla makamında bir süre sohbet etti.
Bakan Soylu, "Evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler, Hasankeyf'te dokunan Türk bayrağımızı. Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah" ifadelerine yer verdi.
Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, çocukların Türk bayrağını öptüğü anların güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsünü de paylaştı, "Bayrak size çok yakışıyor" dedi.
Bayrak size çok yakışıyor...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 11, 2021
Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağımızı öpen Hümeyra Cihan, Mustafa Saruhan evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler:
Hasankeyf’te dokunan Türk Bayrağımızı...
Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah pic.twitter.com/X5Gr96tgjA
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