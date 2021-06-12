Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 08:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programına ilişkin, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi.
Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor.
Aşılama programına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi.
Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021
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Bugünden itibaren aşılanmaya başlayacak yeni meslek grupları...
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