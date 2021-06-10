Koronavirüsle mücadelede maske, mesafe ve temizlikle birlikte en etkin silah aşı. Türkiye de aşılama çalışmalarını hızlı yürüten ülkelerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığının covid19asi.saglik.gov.tr adresinden paylaşılan verilere göre, uygulanan aşı sayısı 32 milyona yaklaştı. İki doz aşı yaptıran kişi saısı ise 13 milyonu geçti.

Aşılamada yeni gruplar da sürece dahil edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak bugünden itibaren 45 yaş üzerinin aşılanmasına başlanacağını duyurdu.

"Türk aşısı son aşamaya geldi"

Türkiye halihazırda Alman BioNTech ve Çin'in Sinovac aşılarını uyguluyor. Ayrıca Rus Sputnik aşısı için de anlaşma yapıldı. Ancak bir taraftan yerli aşı çalışmaları hiç hız kesmedi.

Peki, yerli aşıda durum ne?

Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız. pic.twitter.com/KEKIAia3ln — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 9, 2021

Sağlık Bakanı Koca dün video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yerli aşı geliştirme projesi kapsamında bir aşıda son aşamaya gelindiği müjdesini verdi.

Koca, önümüzdeki hafta yerli aşının son fazı olan Faz-3’ün insan çalışmaları için gönüllülerin aşılanacağını söyledi, “Türk aşısı son aşamaya geldi” dedi.

17 yerli aşı çalışması var

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle 17 yerli aşı çalışması yürütülüyor.

Bunlardan Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde COVID-19’a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen inaktif aşı adayında Faz-3 aşamasına geçilmişti.

Önümüzdeki hafta yerli aşının son fazı olan Faz-3 insan çalışmaları için gönüllüler aşılanacak.

Yerli aşı, Faz-3'ün tamamlanmasıyla birlikte acil kullanım onayı alacak

"Yerli aşı insana zarar vermeyecek, daha etkin"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da koronavirüse karşı geliştirilen insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.

Varank, adenovirüs temelli aşı adayıyla ilgili, "Yerli aşı; daha az zararlı ya da insana hiç zarar vermeyecek, daha avantajlı ve daha etkin" ifadelerini kullanmıştı.