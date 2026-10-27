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Türkiye
AA 27.10.2026 05:27

Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısı sırasında çökme riski oluşan 2 apartmandaki 20 daire tahliye edildi.

Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı

Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Bunun üzerine inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bitişik nizamda bulunan iki binadaki 20 daire, ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, binaların bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi.

Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde binalarda teknik inceleme yapması bekleniyor.

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