Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı Erciyes Üniversitesinde geliştirilen ve faz-2 çalışmaları başarıyla tamamlanan aşıda faz-3 aşamasına geçildi.

Faz-2 sürecinde aşılanan 250 gönüllüde oluşan antikor seviyesinin yüzde 100 olması, yerli aşıya olan güveni artırdı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gönüllünün aşılanacağı faz-3 süreci için çalışmalar bu ay sonunda başlayacak.

TRT Haber, aşının üretildiği laboratuvarı ilk kez ekranlara getirdi.

Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli aşı, uzun bir emeğin ardından başarıya ulaştı. Yerli aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, faz-3 sonuçlarının da iyi çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Özdarendeli, "En kısa zamanda ülkemizin yerli aşısına kavuşacağını umuyoruz onların da dualarını biliyoruz biz bu konuda. Umuyorum ki 2021'in sonlarına doğru ülkemiz bu aşılarına kavuşacak ve normal yaşamlarına devam edeceklerdir." dedi.

Yerli aşı, faz-3'ün tamamlanmasıyla birlikte acil kullanım onayı alacak.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Barış Bor