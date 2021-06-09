Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, müzisyenler, tiyatrocular, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugün itibarıyla aşılama programına dahil edildiği hatırlatıldı.

Güzel Sanatlar Müdürlüğünün bu çerçevede, tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaşacağı belirtildi.

Açıklamada, tiyatroların faaliyetlerinde görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevlilerin, "www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr" adresinde yer alan "Aşılama Programı Beyan Listesi"ni hazırlayarak en geç 11 Haziran Cuma günü saat 16.00'ya kadar "asi.tiyatro@ktb.gov.tr" adresine iletmeleri gerektiği ifade edildi.

Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugünden itibaren aşılanması başladı.

Dün Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız" demişti.