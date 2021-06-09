Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 11:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Koca, 19.00'da açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık edecek.
Toplantıda vaka sayıları ve hastanelerdeki durum değerlendirilecek. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla genişleyen aşı takvimi ve takvime yeni risk gruplarının eklenmesi ele alınacak.
Bilim Kurulu'nda ayrıca normalleşme sürecinin vaka sayısına etkisi de masaya yatırılacak.
Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da YouTube üzerinden açıklama yapacak.
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