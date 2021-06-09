Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 06:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da PKK operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilçede 12 adrese operasyon düzenlendi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gözaltına alınanlar arasında HDP Beyoğlu İlçe Eş Başkanı Mehmet Sait Bor da bulunuyor.
Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 7 ayrı ilçede bulunan 12 adrese şafak vakti baskınlar düzenlendi.
Haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 şüphelinin terör örgütüne maddi destek sağladığı iddia edildi.
Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, gözaltına alınanlar arasında HDP Beyoğlu İlçe Eş Başkanı Mehmet Sait Bor da bulunuyor.
Etiketler: HDP PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun, Nişantaşı'ndaki şiddet olayını telin etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz