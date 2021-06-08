Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 23:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin kendisine "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" demesi üzerine açıklama yaptı.
Bakan Koca, takipçisine verdiği cevapta "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı
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