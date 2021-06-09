Çalışanlar toplantılara internet üzerinden bağlandı. Öğrenciler derse evden katıldı.

Salgında ekran başında geçirilen süreyle birlikte göz rahatsızlıkları da arttı.

Çoğu kişi virüs bulaşır korkusuyla göz kontrollerini aksattı.

Göz kontrolleri ihmal edildi

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Yetik, “Basit bir retina yırtığı, uçuşma şikayetiyle başlayan retina yırtığını aman önemli değildir deyip ihmal eden ve bize gözün tamamının görmesinin kaybedildiği ve cerrahiye giden seviyede vakalar geldi. Yine sarı nokta hastalığı gibi belli periyotlarla mutlaka görülmesi filmlerinin çekilmesi hastalık aktivitelerinin takip edilmesi gibi kronik göz hastalıkları var” dedi.

Bilgisayar ve telefonlar göz kuruluğuna sebep oluyor

Bu süreçte en çok görülen rahatsızlıklardan biri göz kuruluğu..

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilge Batu Oto da şunları söyledi:

"Hepimizin ekranlara bakış süresinin artmasıyla birlikte belli aralıklarda normalde kırptığımız gözümüzü ekrana sabit bakma süresince daha nadir kırpıyoruz ve bu göz yüzeyinde kurumaya sebep oluyor."

"Gözlerinizi sık sık kırpın"

Göz kuruluğunu önlemek için gözleri sık sık kırpmak ve bol su içmek gerekiyor.

Yetik göz kuruluğu ile ilgili şunları aktardı:

"Bizim aslında kapaklarımızın açılıp kapanması adeta arabaların cam sileceğinin çalışarak yağmuru yıkaması gibidir. Belli periyotlarla açıp kapayıp göz yaşımızı gözün yüzeyine yaymalıyız."

Özellikle çocukların ders çalıştıkları masanın pencere kenarına konulması ve belli aralıklarla uzağa bakması öneriliyor.