Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs aşılarında ilk 2 dozdan yaklaşık 6 ay sonra hatırlatma dozunun yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Balık, bazı aşıların ömür boyu bağışıklık bırakmadığını ve belli sürelerle bağışıklığı sürdürmek için hatırlatma dozlarının tek doz olarak yapılması gerektiğini belirtti.

[Prof. Dr. İsmail Balık/Fotoğraf: DHA]

"2 dozdan sonra hatırlatma aşısı gerekecek"

Prof. Dr. Balık, "Koronavirüs aşılarında da ilk 2 aşıdan yaklaşık 6 ay sonra hatırlatma dozunu tek doz olarak yapmak gerekeceği şu andan itibaren anlaşılıyor. Bu süre inaktif aşılarda 6 ay gibi görünüyorken mRNA aşılarında yani bizim kullandığımız BioNTech aşılarında daha uzun süre olabilir” dedi.

"Çin aşısından 6 ay sonra hatırlatma aşısı olacak"

Hem inaktif hem de mRNA aşılarının Faz-3 çalışmalarına dahil edilen gönüllülerin takip edildiğini söyleyen Prof. Balık, bu gönüllülerde bağışıklığın ne kadar süreceğinin gözleneceğini aktararak, şöyle konuştu:

"Yani bunlarda bağışıklığın ne kadar süreceğinin takibi yapılıyor. Bu takiplerin sonunda yaklaşık 3-5 ay sonra 'Hangi aşıda, ne kadar süre sonra hatırlatma dozu yapacağız?' bunu daha net söyleyebileceğiz. Şu anda öngörülerimiz; Çin aşısında ikinci dozdan 6 ay sonra hatırlatma dozu gerekecek gibi görünüyor. Bu süreler sonunda aşının etkisi azalıyor. Bizdeki ve dünyadaki gözlemler şu an bunu gösteriyor."

“Üçüncü dozda bir yan etki beklemiyoruz”

Prof. Dr. Balık, Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli aşının Faz-3 aşamasına geldiğini hatırlatarak, yerli aşının inaktif bir yapıda olduğunu söyledi.

"Kayseri'de geliştirilen aşımız, Çin aşısı ile aynı teknolojiye sahip yani inaktif aşıdır. Dolayısıyla Çin aşısı olan vatandaşlarımız 3'üncü doz olarak Erciyes Üniversitesi'nde üretilen aşımızı yaptırabilirler. 3'üncü dozu farklı aşılarla yapmanın herhangi bir ek yan etki oluşturacağını beklemiyoruz."