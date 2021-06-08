Koronavirüs salgınına karşı en etkili yöntem aşı. Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 31 milyon 215 bini aştı.

BioNTech aşısı bugüne kadar olası yan etkilerine karşın sadece hastanelerde yapılabiliyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşılarına erişimin kolaylaştığının müjdesini verdi.

"Bu güce güvenin"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin."

Aşı takvimi genişledi

Aşı tedarikinin hızlanmasıyla aşı takvimi de genişledi.

Aşıda öncelikli gruplar arasına şeker, tansiyon, böbrek ve kalp hastaları da eklendi.

Bu risk grubunda olanlar da randevularını alarak aşılarını yaptırabilecekler.