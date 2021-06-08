Dünya nüfusunun büyük bir bölümü iyot eksikliği riski ile karşı karşıya.

İyot, vücut üretemediği için besin yoluyla dışarıdan alınıyor. Yeterli miktarda alınmazsa da önemli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.

İyot eksikliğinin neden olduğu en bilinen hastalık ise guatr. Guatrda erken tanı ve düzenli takip, etkin sonuçlar veriyor.

"İyot eksikliği bebeklerin zekalarını olumsuz etkiliyor"

Ancak iyot eksikliği, gebelikte çok daha ciddi sorunları beraberinde getirebiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selattin Kumru, gebelikte iyot eksikliğinin önemli sonuçları olabileceğini ifade ederek, "İyot yeteri kadar alınamaz ve eksikliği bebeklerde de ortaya çıkarsa beyin gelişimi de zekaları da olumsuz etkileniyor" dedi.

"Sadece iyotlu tuzu almak yetmiyor"

İyot eksikliği bir çok hastalığı beraberinde getiriyor. Bunun için özellikle anne adaylarının iyot tüketimine çok dikkat etmesi gerekiyor.

Prof. Dr. Selattin Kumru, iyot ihtiyacını karşılamak için tüketilmesi gereken besinleri şöyle açıklıyor: "İyotlu tuzu eve almak sadece yetmiyor. Yemeklerde kullanılması gerekiyor. Balık ve diğer deniz ürünlerinin tüketilmesi ve yaygınlaşması, gebelikte de genel olarak da iyot eksikliğini azaltacaktır."

İyot eksikliği herhangi belirti vermeyebiliyor. Bu sebeple düzenli kontrol şart.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Ufuk Ulusoy